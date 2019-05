L'Espagnol sera remplacé par l'ex-pilote Porsche Brendon Hartley.

L'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 (2005, 2006), arrêtera de courir en championnat du monde d'endurance après la prochaine édition des 24 Heures du Mans (15-16 juin), qu'il avait remportées l'an dernier, a annoncé mercredi Toyota. Il faut dire que l'information était dans l'air depuis longtemps...

A sa place, on retrouvera un certain Brendon Hartley, vainqueur des 24 Heures du Mans 2017 avec Porsche et qui avait couru en Formule 1 l'an dernier pour le compte de Toro Rosso, sans grande réussite. Le Néo-Zélandais avait effectué un retour remarqué en endurance en disputant les 12H de Sebring chez SMP Racing.

La marque japonaise précise dans un communiqué que le champion espagnol va "relever de nouveaux défis dans le sport automobile". Ce sera probablement dans une Toyota au prochain Dakar, le fameux rallye-raid qui aura lieu à partir de 2020 en Arabie saoudite.