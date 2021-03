C’est assurément le "come back" de l’année. Après deux saisons en Endurance, deux victoires aux 24 Heures du Mans, deux flops (dont une non-qualification) à Indianapolis et une première expérience au Dakar, Fernando Alonso est de retour en F1 et chez Renault, pardon Alpine, l'équipe avec laquelle l’Espagnol a remporté ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Et à bientôt 40 ans (le 29 juillet), le "Matador" aux 32 victoires, 22 poles et 97 podiums en F1 n’a rien perdu de son ambition.

Même à 6 000 km de distance, c’est masqué que Fernando nous est apparu hier pour une interview vidéo à la veille d’une deuxième carrière en Grand Prix qu’il voit durer encore au moins trois ans.