Rencontre avec Amaury Bertholomé, l’homme venu de la politique qui doit gérer la métamorphose du circuit de Francorchamps.

Un grand soleil et un circuit tout beau tout propre (du moins sur la piste car les enceintes publiques sont encore en travaux) : la saison 2022 de Francorchamps se prépare. Le gigantesque chantier a été terminé à temps. Et comme le dit le président du Conseil d’Administration Melchior Wathelet : "Il s’agit d’une métamorphose profonde, mais le tracé reste mythique et identique. Une page du grand livre de Francorchamps se tourne…"

Et le futur sera géré par le nouveau directeur Amaury Bertholomé, un Stavelotin de 34 ans issu du monde politique et non du milieu automobile comme ses deux prédécesseurs Pierre-Alain Thibaut et Nathalie Maillet. L’ancien chef de cabinet du ministre Pierre-Yves Jeholet (MR) et ancien président de l’Abbaye de Stavelot se confie…

M. Bertholomé, pourquoi avoir posé votre candidature pour prendre la tête du circuit de Francorchamps ?