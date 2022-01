Le pari est osé, mais à quoi bon faire du sur place quand on peut se permettre de passer à l’échelon supérieur ? C’est avec cette philosophie que débarque Amaury Cordeel en Formule 2.

Après une seule saison en F3 FIA à laquelle aurait dû logiquement suivre une deuxième voire une troisième, ce jeune Anversois encore méconnu, surtout côté francophone, a choisi de passer sans transition dans l’anti-chambre de la F1. "Je pouvais soit redoubler en F3 et intégrer un top team, soit passer en F2", nous a expliqué Amaury. "Au départ, je me portais sur la première option mais quand nous avons vu que les tests à Abou Dhabi en décembre n’étaient pas mauvais, que je n'étais pas loin de mon expérimenté et rapide équipier Jake Hughes, nous avons choisi de faire le pas."

(...)