Ce sont ses mots. Cette bombe consistait notamment à suspendre Serge Mazzoni de ses fonctions de secrétaire et trésorier. Vendredi soir, les clubs de la fédé se sont réunis et auraient voulu avoir des réponses à leurs questions. Notamment à celle de savoir ce que l’on reproche à Serge Mazzoni. Ils attendent toujours à la réponse ! Ce qui est sûr, c’est que les initiateurs de ce chambardement ont fait marche arrière. Corinne Feyereisen, qui se disait membre du comité directeur et même vice-présidente de la fédération, renonce aujourd’hui à toute fonction et s’éloigne fortement de l’AMPL. Julien Fourny est catégorique également. « Je ne travaille plus avec des gens pareils. » Quant à Thierry Wilkin, il a claqué la porte lors de cette réunion. Voilà donc le comité directeur en affaires courantes en attendant une assemblée générale qui sera convoquée dans les règles de l’art pour le 28 février. Le président Laurent Lacasse et Serge Mazzoni ont confirmé que les clubs pouvaient toujours compter sur eux. Ils seront candidats à leur propre succession. Olivier Evrard se représentera également. De nouveaux candidats devraient également se manifester. Vendredi soir, il est clair que les clubs ont sifflé la fin de la récréation. Ils veulent que l’AMPL retrouve une réelle sérénité afin de préparer au mieux la saison 2020 qui démarrera tout juste un mois après cette assemblée générale.