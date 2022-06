-En remportant les 24H du Mans pour la 5ème fois d'affilée, Toyota est devenu le sixième constructeurs ayant remporté le plus souvent le double tour d'horloge sarthois après Porsche (19), Audi (13), Ferrari (9), Jaguar (7) et Bentley (6).

-Si la N°8 du trio en pole Buemi-Hirakawa-Hartley s'est imposée, la N°7 était la plus rapide sur la piste avec non seulement le record du tour pour José Maria Lopez (3'27.749), mais aussi un temps dans la pitlane 1'58 plus court pour la N°8 (39.47.802 contre 41.45.782 à la voiture soeur qui s'est pourtant immobilisée à un moment sur la piste et a dû procéder à un reset avant de pouvoir redémarrer) qui a gagné avec 2.02 d'avance.