Anthoine,

Que les souvenirs peuvent être cruels. J’ai encore du mal à réaliser qu’en une fraction de seconde, tout a basculé. Jusqu’au dernier moment, j’ai refusé de croire que tu n’étais plus là, me raccrochant à la moindre rumeur annonçant que tu étais tiré d’affaire. Le communiqué officiel de la FIA fut pour moi un couperet insupportable. En un instant, les larmes me sont venues et les souvenirs se sont bousculés dans ma tête.

Je te connaissais depuis 2013, dès tes débuts en sport automobile en réalité. On s’est côtoyés pendant tout le Championnat de France de Formule 4, toi comme pilote, moi comme scribouillard en herbe. Dès le premier meeting, j’ai tout de suite vu que tu étais un futur champion tant ta domination était insolente et faisait déjà des envieux. Le speaker t’appelait même King Hubert. Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est ta gentillesse qui trahissait que tu avais la tête bien faite. Nous sommes devenus, pour ainsi dire, des amis des circuits. Par la suite, nos chemins se sont rejoints à plusieurs reprises au gré des saisons et de nos carrières respectives. Que cela soit à Spa-Francorchamps ou ailleurs, en Formule Renault, en Formule 3, en GP3 et enfin en Formule 2, on restait toujours en contact et on essayait à chaque fois de trouver un moment pour se voir. Tu faisais d’ailleurs partie des rares à m’envoyer un message de remerciements dès qu’un article paraissait sur toi. Tu étais un chic type, c’est certain.

Je garderai toujours en tête l’image de tes chamailleries avec mon pote Amaury dans le paddock du Grand Prix de Pau ou encore l’image de tes parents et de ton petit frère qui te suivaient sur toutes les courses. Aujourd’hui, je pense fort à eux mais aussi à ton copain Pierre Gasly et tout le petit monde de la FFSA Academy qui te côtoyait et t’appréciait. Samedi après-midi, je voulais profiter d’une accalmie pour passer à ton stand te faire un coucou avant ta course. Mais pour une raison que j’ignore encore, je n’ai pas trouvé le temps d’aller te voir. Au vu de ce qui t’est arrivé, c’est peut-être mieux ainsi.

Anthoine, me pardonnerais-tu si je me remettais à rêver à nouveau ? Tu sais, la seule chose qui soulage quelque peu mon chagrin est que tu nous as fait tes adieux en faisant ce que tu aimais sur un circuit sur lequel tu as tant brillé. C’est notre passion et je sais que tu aurais souhaité qu’on continue tous à aller de l’avant. Là-haut, un jour, on se retrouvera et on fera enfin cette interview que je te promettais depuis si longtemps. Comme dirait le chanteur Alistair Griffin dans un couplet qui me tient à coeur : « So long, farewell, but not good bye. I know we’ll meet again ».

Salut mon Anthoine.

Martin