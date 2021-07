On se souvient de quelques frères ayant fait parler d’eux en sport auto. Au niveau international, les plus célèbres restent bien sûr les Schumacher, Michael et Ralf. Mais il y a aussi eu les Rodriguez, les Fittipaldi, les Brabham, Coronel, McRae, les Solberg, les Andretti ou les Taylor brothers et maintenant les Leclerc.

Chez nous, même si Pascal Ickx a remporté les 24 H de Spa en 1965 un an avant son frère Jacky, devenu par la suite le plus grand pilote belge de tous les temps, les plus emblématiques - et de loin - restent les frères Martin : Jean-Michel et Philippe, vainqueurs ensemble des 24 H de Francorchamps en 1979 et 1980 sur Ford Capri. Mais aussi sur le podium des 24 H du Mans sur une Rondeau aux couleurs Belga.

Avec la montée en puissance aujourd’hui des jeunes Potty, avec Antoine en GT4 et Maxime en rallye, on a surtout deux valeurs sûres ayant déjà décroché quelques titres en GT3 : Laurens et Dries Vanthoor.

Nés à Zolder, les fils du pilote amateur Raf sont vite (grâce à leur talent et aux moyens investis par leur papa) devenus pilotes officiels, l’un chez Audi, l’autre aujourd’hui chez Porsche.