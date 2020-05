Et d'autres teams issus de l'IMSA devraient suivre en raison de soucis essentiellement logistiques.

Les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent, hélas, concernant la 88e édition des 24H du Mans reportée aux 19 et 20 septembre. Après avoir appris déjà la semaine dernière le forfait des deux Porsche 911 issues de l'IMSA et soutenues par l'usine, c'est au tour du géant américain Corvette de renoncer à sa participation avec ses deux C8-R, les seules véritables nouveautés attendues dans la Sarthe cette année, annonce Auto Hebdo.





L'explication de cette absence historique de Corvette Racing après vingt années de présence discontinue et 8 victoires en GT est triple a analysé avec nous un proche du team.

D'abord bien sûr la récession économique due à la crise du Coronavirus. Un déplacement au Mans coûte cher et les économies ainsi faites seront conséquentes. Mais le principal problème n'est pas là. Il est plutôt d'ordre logistique. Avec le remaniement des calendriers, il y a désormais embouteillages de courses avec une manche de l'IMSA à Laguna Seca deux semaines avant le double tour d'horloge et la suivante à Mid Ohio la semaine juste après.



Autrement dit, avec seulement quatre nouvelles C8-R disponibles, impossible d'envoyer tout le matériel en France par bateau. Tout aurait dû être transporté par avion. Et le prix du fret a actuellement doublé! La priorité pour Corvette est bien sûr donnée au championnat national.



Ensuite, les Etats-Unis imposent pour l'instant une quarantaine à toute personne débarquant sur le sol américain. Et on ignore encore quelles seront les mesures en septembre pour les ressortissants non Européens. Cela imposerait donc de doubler les équipes, les mêmes mécaniciens et ingénieurs ne pouvant faire Le Mans et Mid Ohio la semaine d'après.



Dans ce contexte, c'était devenu très compliqué voire impossible pour des teams déjà engagés en IMSA. Et l'on peut dès lors craindre que les trois ou quatre autres écuries américaines sélectionnées pour cette 88e édition (les Oreca LMP2 de Rick Ware Competition et Performance Tech ainsi que les Ferrari Risi Competizione et Weather Tech Racing) manqueront aussi à l'appel. En GTE du coup, le plateau déjà nettement plus faible que l'an dernier suite aux départs de BMW et Ford, sera réduit à six ou sept voitures, deux Porsche, deux Aston Martin et deux ou trois Ferrari.



"A mon sens, pas mal d'autres voitures vont tomber dans les catégories GTE-AM et LMP2 au départ grâce à des gentlemen drivers dont la société aura été frappée voire disparu en raison de cette crise planétaire. Je m'attends donc, si cela a finalement bien lieu, à ne voir que 35 ou 40 voitures sur la grille au lieu des 62 initialement engagées," poursuit notre fidèle observateur de l'une des plus grandes courses du monde.