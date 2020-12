C'était malheureusement prévisible. Alors que le nom Aston Martin s'apprête à revenir en F1 après 61 ans d'absence, les Racing Point de Lance Stroll et Sebastian Vettel virant du rose au « British Green », l'écurie de Banbury, récente championne du monde en GTE-Pro, confirme qu'il n'y aura plus d'Aston Martin Vantage officielle l'an prochain en WEC. Un championnat du monde d'endurance où Porsche et Ferrari se retrouveront bien seules en GT.

Un an après avoir quitté le DTM, Aston Martin se retire la tête haute après huit saisons en WEC, une quatrième victoire de catégorie aux 24H du Mans et surtout le titre en GTE-Pro. Au total, en GTE, GT3 et GT4, les Vantage ont raflé 26 couronnes. Et l'usine Prodrive mettra plus l'accent l'an prochain sur la compétition clients, comme le font déjà Audi ou Mercedes. « Sauf que pour l'instant, depuis le retrait de R-Motorsport, il n'y a plus d'équipe alignant des GT3 en catégorie Pro,» s'inquiète Maxime Martin contacté lors de ses (fins) de vacances au Sénégal. «Je reviens ce soir car on m'a dit que cela s'annonçait top Noël à Bruxelles,» plaisante-t-il.

Vainqueur du Mans, le Bruxellois veut garder le moral. « Ce n'est pas facile d'apprendre cela un 22 décembre, même si depuis l'annonce du retour d'Aston en F1 on pouvait s'en douter depuis quelques mois déjà. Le point positif est que je possède un contrat pour 2021. Je sais déjà que je participerai à l'Asian Le Mans Series, mais pas avec un équipage pour gagner. Et si l'on ne me propose que des volants en Pro-Am, cela risque de ne pas aller. Je sais qu'il y a tout de même des discussions pour essayer d'engager l'un ou l'autre équipage Pro. Je croise les doigts. »

Après le projet vite avorté de l'Hypercar avec Red Bull, Aston envisage-t-elle une future implication en LMDh? « Non, ce n'est pas dans les cartons, » regrette le Belge qui va certainement essayer de se retourner. « Le LMP2 est une belle alternative et une piste intéressante pour le futur. Mais ce n'est pas simple. Il faut encore trouver le bon deal dans un bon team. »

Gageons que l'un des meilleurs « pros du volant» du pays saura vite retomber sur ses roues et annoncera bientôt un sympathique plan B.

En attendant, après son projet mort-né de son team de GT4, la pandémie et maintenant l'annonce de l'arrêt de son programme prioritaire, Max aura vécu une année bien pourrie jusqu'au bout. « Heureusement que j'ai gagné Le Mans sinon je serais en train de couler au fond de la piscine, » rigole-t-il. Mieux vaut en rire en effet. Les grands champions rebondissent toujours...