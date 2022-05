Gros coup dur pour Sarah Bovy. Alors justement qu'elle avait brillé lors des 4H du Castellet le mois dernier pour ses débuts en ELMS, la Belge doit déclarer forfait pour la manche belge du Championnat du Monde d'Endurance, ce week-end à Francorchamps. Motif : notre compatriote a attrapé le Covid-19. Très proche d'elle ses dernières semaines, son équipière Michelle Gatting doit elle aussi se mettre en quarantaine.

Un forfait d'autant plus regrettable que Sarah se faisait un plaisir de piloter sa Ferrari rose sur ses terres et un circuit de Francorchamps qu'elle connait par coeur. Les deux baquets libres au sein de cet équipage 100% féminin seront pris par Christina Nielsen et Doriane Pin qui connaissent déjà bien la Ferrari 488 GTE-Am.

Jan Heylen sera donc notre seul représentant, samedi, au départ des 6H de Spa.