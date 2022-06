Les annonces s'enchaînent cette semaine. Après BMW qui a dévoilé sa M V8 Hybrid il y a trois jours, c'est Cadillac qui est sorti du bois ce jeudi après-midi avec la présentation de sa LMDh qui viendra affronter Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Porsche et potentiellement la marque bavaroise. La marque américaine a montré à quoi ressemblera celle qui disputera le championnat IMSA nord-américain mais aussi le WEC, dont les 24 heures du Mans.

La Cadillac ressemble encore assez fort au concept aperçu il y a quelques mois. Très agressive et dotée d'un aileron de requin, elle devrait s'affiner au cours des prochains mois. La bonne nouvelle est qu'on entendra rugir une mécanique typiquement US puisqu'elle sera animée par un V8 5,5 litres atmosphérique à double arbre à cames en tête, soutenu par un système hybride commun à toutes les LMDh.

Deux exemplaires sont attendus en IMSA tandis qu'un seule Cadillac disputera l'intégralité du WEC. Mais on devrait bel et bien voir deux voitures au Mans. Chip Ganassi Racing et Action Express Racing se partageront l'engagement des américaines qui doivent faire leurs premiers tours de roue en essais cet été.

On se souvient que les Cadillac n'avaient pas laissé un souvenir impérissable au Mans entre 2000 et 2002. Les protos, très impressionnants, avaient été battus à plate couture par les Audi et même subi la loi de plusieurs écuries privées.