Certaines exceptions sont à l'étude pour des événements à huis-clos.

Le verdict est tombé, tel un couperet. La première ministre Sophie Wilmès vient de l'annoncer: aucun grand événement (sportif ou de musique) de masse ne sera autorisé dans notre pays avant le 31 août.

Une date particulièrement mal choisie pour le GP de Belgique de F1 qui doit théoriquement se disputer le 30 août. Cela signifie-t-il dès lors qu'il sera forcément annulé ou reporté comme pas mal d'autres courses déjà reprogrammées durant l'été? Pas sûr... La cheffe du gouvernement laisse une petite lueur d'espoir pour les organisateurs, les circuits et les teams. "Certaines dérogations pourraient être données pour des événements à condition qu'ils aient lieu sans public, " ajoute la femme la plus écoutée du royaume.

On se doute bien qu'il ne s'agit pas de concerts ou festivals, mais bien de matches de foot ou de courses autos pour autant qu'ils aient lieu à huis clos.

Mais un GP de Belgique de F1 sans spectateurs serait évidemment très triste et possible uniquement si les dirigeants de Liberty Media, comme ils l'ont suggéré, prenaient en charge tous les frais liés à l'organisation. Pas question, bien sûr, pour la Région Wallonne de payer pour un événement avec des retombées économiques plus que réduites.

Du côté du WEC et de l'ELMS, prévus début août, la solution du huis-clos est à l'étude. On ne devra peut-être pas renoncer d'office aux 6H et 4H de Spa. Même si pour les fans ce serait, hélas, devant son petit écran.

Pour les 24H de Spa, grand événement de la fin juillet, Stéphane Ratel nous avait bien précisé il y a une semaine qu'il n'était pas question d'organiser l'épreuve phare du GT World Challenge sans spectateurs. La décision d'un report à l'automne a donc été prise et officialisée. La date n'est cependant pas encore connue.

Pour les 25H VW Fun Cup, même s'il s'agit d'un événement dit familial, on ne peut pas prétendre que ce soit un événement de masse. Là aussi, pour autant qu'un nombre suffisant de concurrents le souhaitent, on pourrait imaginer disputer la course sans spectateurs. Ce qui ne pourra, bien sûr, pas être le cas du Rallye d'Ypres prévu fin juin.

Enfin, la venue du DTM dans le Limbourg début août ne sera financièrement pas viable pour Circuit Zolder. A moins là aussi que les dirigeants du championnat d'Allemagne paient la note et le manque à gagner, soit certainement plus de 100.000 euros.