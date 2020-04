Voilà un nouveau sacré coup dur pour le DTM. Après la perte de Mercedes fin 2018 puis d'Aston Martin cette année, les organisateurs du championnat d'Allemagne de Tourisme qui peinaient déjà pour remplir une grille de seize voitures viennent d'apprendre ce lundi le retrait officiel d'Audi Sport fin 2020. Après avoir quitté brutalement le Mans, la marque aux quatre anneaux quittera fin de l'année un championnat dans lequel elle était présente depuis 23 saisons avec onze titres à la clé. Un retrait risquant fort de signifier la fin d'une époque et de cette compétition cherchant depuis trop longtemps un rapprochement avec le Japon et ses trois grands constructeurs. Car Audi représentait plus de la moitié du maigre plateau actuel et BMW reste la seule marque officiellement encore en lice. Mais pour combien de temps? Quels intérêts sportifs et marketing de se battre face à personne, comme Toyota en WEC? Et les voitures de DTM sont des voitures trop sophistiquées pour être développées par des teams privés, sans le soutien d'une usine comme c'est actuellement le cas pour Vincent Vosse et WRT alignant trois RS5 "semi officielles".

Est-ce un premier effet tangible de la crise du Coronavirus dans le secteur de la course automobile? Disons qu'il aura bon dos dans ce cas, mais la décision est sans doute un peu trop rapide pour croire qu'elle est directement liée à la pandémie. "Nous voulons nous concentrer sur les compétitions électriques comme la Formula E," a indiqué dans un communiqué Markus Duesmann, responsable du conseil de Management d'Audi AG sans faire aucune référence à la crise sanitaire actuelle coûtant bien évidemment des millions aux constructeurs automobiles.

Contacté par Auto Hebdo, l'ex-pilote de F1 Gerhard Berger, responsable de l'ITR organisant le DTM, a avoué "accuser le coup, mais je ferai tout pour assurer la pérennité de la discipline et défendre les intérêts de nos teams et sponsors."