La rumeur s'est vérifiée. Une "cata" pour les troupes de Vincent Vosse.

On ne voulait pas trop y croire. La nouvelle s'est pourtant confirmée. Et, de source sûre, nous pouvons désormais affirmer qu'Audi ne reviendra pas au Mans ni en Championnat du Monde d'Endurance comme prévu en 2023. En haut lieu, il a été décidé que la marque aux anneaux allait donner la priorité à la F1 et laisser sa cousine Porsche aller affronter Toyota, Peugeot, Ferrari, Alpine, BMW et les autres en prototype. Trois projets sont actuellement en négociations du côté d'Ingolstadt, Porsche se dirigeant simplement vers le rebadgage du moteur Red Bull. Et si l'éventuel rachat de McLaren pour en faire la marque sportive d'Audi ne serait plus vraiment à l'ordre du jour, on se dirigerait plutôt vers le rachat complet voire une collaboration (en tant que motoriste) avec Williams F1 où Jos Capito et notre compatriote Sven Smeets, deux anciens de chez VW Motorsport en WRC, ont été envoyés en éclaireurs. L'annonce de la nouvelle serait imminente.