En ces temps particulièrement moroses, voilà une information qui fait chaud au coeur. Après l'annonce de l'abandon du programme DTM, on craignait que la présence d'Audi en compétition s'amenuise encore plus. Heureusement, le constructeur aux anneaux maintiendra son implication en sport automobile et se lancera de nouveaux défis au cours des deux prochaines saisons.

La firme d'Ingolstadt va se lancer dans une toute nouvelle aventure en 2022 : le Dakar Rally ! Jamais une Audi officielle n'a pris part jusqu'à présent au plus célèbre des rallyes-raids. L'engin, que la marque a teasé sur Internet, aura la particularité d'évoluer en mode 100% électrique grâce à un système de batteries et un moteur thermique en guise de générateur. L'objectif est d'améliorer les performances de la propulsion électrique et des batteries au fil des ans. On ne fait toutefois d'omelette sans casser des oeufs puisque l'avènement du programme en rallye-raids signifie l'arrêt de l'implication en Formula E fin 2021. "La Formula E a accompagné Audi dans sa métamorphose", commente Markus Duesmann. "Aujourd'hui, voir des Audi électriques sur la route n'est plus utopique. C'est pourquoi il est temps de passer à l'étape supérieure en affrontant les conditions les plus extrêmes. La réglementation technique très libérale du Dakar nous offre un laboratoire idéal."

© Audi



Audi Sport n'oublie pas pour autant les circuits et sort même une surprise de son chapeau bavarois. Non seulement la marque continuera de soutenir ses écuries clientes en GT3 mais en plus, elle se lancera dans la grande aventure du LMDh qui débarquera en 2022. La dernière course d'Audi dans la catégorie-reine de l'endurance remonte à la finale du WEC 2016 à Bahreïn avec les fameuses R18 LMP1. "Nous examinons d’autres domaines d’activité possibles dans le sport automobile à l'échelle mondiale”, enchaîne Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport. “Nous sommes attentifs aux souhaits de nos clients et de la stratégie future de l’entreprise, qui est clairement axée sur l’électrification et la mobilité neutre en carbone. C’est pourquoi nous nous préparons intensivement à entrer dans la nouvelle catégorie des prototypes LMDh avec ses rendez-vous phares, les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans. Le message le plus important pour nos fans est que le sport automobile continuera à jouer un rôle majeur chez Audi.”

Voilà assurément des paroles réjouissantes qui prouvent qu'on a plus que jamais la passion de la course chevillée au corps chez Audi. On comprend mieux pourquoi Phoenix Racing et surtout WRT lorgnent sur le LMP2 pour la saison prochaine. De belles performances séduiraient surement l'état-major d'Ingolstadt pour que soit la formation allemande soit la formation belge mène à bien le programme LMDh qui marquera le grand retour d'Audi au firmament des courses de longue haleine.