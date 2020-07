On connaît enfin la composition des équipages du team belge Audi WRT dans les quatre principaux championnats dans lesquels la formation d'Yves Weerts et Vincent Vosse est engagée.

Dans le GT World Endurance débutant à Imola dans dix jours, trois R8 LMS seront alignées dont deux dans la catégorie Pros pour nos jeunes compatriotes Dries Vanthoor et Charles Weerts associés à l'ancien champion de la discipline Christopher Mies. Sur la deuxième, on retrouvera les anciens pilotes Lamborghini Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen épaulés par le pilote Audi officiel Kelvin van der Linde. Une troisième voiture portant les célèbres couleurs de Gulf sera engagée dans la Silver Cup aux mains de Stuart Hall, Benjamin Goethe et Rik Breukers.

Trois voitures également en GT World Sprint dont, à priori, une seule pour la gagne avec le duo belge des fils Vanthoor-Weerts. Les deux autres seront confiées aux frères allemands Juzuf et Hamza Owega ainsi qu'au Japonais issu du Super GT Ryuichiro Tomita rejoint par Kelvin van der Linde.

Nouveauté cette saison pour WRT avec l'inscription de deux R8 également en ADAC GT Masters pour la paire Vanthoor-Weerts dont le programme sera copieux donc et le duo Ineichen-Bortolotti.

Enfin, le DTM démarrant chez nous à Francorchamps début août verra la participation de trois « rookies » avec le « beau-frère » de Jérôme D'Ambrosio, Ferninand Habsburg, l'ex-pilote de F3 (14e puis 17e des championnats 2018 et 2019) Fabio Scherer et le fils de l'ingénieur en chef de chez Red Bull Racing, Harrison Newey remplaçant au final Ed Jones privé de certains de ses partenaires en raison du Covid-19.

Voilà de quoi occuper les troupes de WRT à qui l'on donne rendez-vous le plus souvent possible sur les podiums avec des ambitions claires de titres dans les trois compétitions pour GT.