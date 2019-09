C'est dans le cadre très racing chic du Club des V qu'a été présentée, ce midi, la 12e édition de Stars Rallye Télévie, une balade caritative dont 100% des bénéfices sont remis au Télévie de RTL TVI dont les animateurs vedettes brillaient, hélas, par leur absence pour ce lancement.

Mais, c'est promis, plusieurs à l'image de Thomas de Bergeyck, Michael Miraglia ou Julie Taton, seront présents, le dimanche 20 octobre prochain, pour un rendez-vous s'annonçant plus populaire que jamais avec quelques changements.

Première bonne nouvelle: l'événement pour lutter ensemble contre le cancer s'est trouvé deux magnifiques parrains, deux beaux artistes français avec Aurélie et son papa Francis Cabrel qu'on aime à mourir.

Deuxième nouveauté: le parcours dans le brabant wallon a été raccourci avec une étape matinale de 150 km pour les modernes (60 pour les Classic) et une plus courte l'après-midi de 80 bornes (60 pour les anciennes).

Le gros changement concerne la pause déjeuner qui se déroulera de 11h30 à 15h00 sur l'aéroport de Temploux (région de Namur) désormais géré par Vanina Ickx et son époux Benjamin de Broqueville. Un espace exceptionnel pour convier le grand public qui, contre une petite participation de 10 euros par voiture pourra bénéficier du parking, de jetons de petite restauration, participer à diverses animations festives, mais surtout pourra approcher les vedettes du jour, les rutilantes GT et leurs "stars" de pilotes qui se prêteront au jeu des dédicaces et autres selfies, tout cela dans un esprit plus convivial que jamais.





Qui sera là? Outre les parrains (pourquoi pas quelques chansons de notre sympathique duo?), la liste non encore définitive des "stars" du jour comprend des noms venus de divers horizons comme la chanson (Claude Barzotti, Kid Noize), la télé ou cinéma (avec en plus des trois animateurs RTL déjà cités, Charlie Dupont, Olivier Leborgne, Philippe Malherbe, Thibaut Roland et Anne Ruwet), la restauration avec les chefs étoilés Pascal de Valkeneer, Yves mattagne et Lionel Rigolet et bien sûr le sport avec la famille Borlée (Jacques, Jonathan et Kevin sont les plus fidèles), Simon Gougnard et les spécialistes des quatre roues Didier de Radiguès, Vincent Vosse, Freddy Loix, l'ex-organisateur Willy Braillard, Loïc Deman, Sarah Bovy, Stéphane Lémeret ou les jeunes pilotes de monoplaces Ulysse De Pauw et Ugo de Wilde. Notre entraîneur fédéral Roberto Martinez devrait également être de retour. Manque encore l'un ou l'autre footeux ou grand cycliste pour que l'affiche soit complète.





Du côté des voitures, il y aura le gratin des GT et voitures de luxe avec (liste non exhaustive) une Alpine A110, Aston Martin DBS Superleggera V12, Audi e-TROn, Audi R8 Coupé, Bentley Bentayaga, Dodge Challenger, Fisker Karma, Ford GT, Ford Mustang Cabriolet, Jaguar F Type 5.OS, Lamborghini Huracan, Lexus Indus Silver, trois McLaren (570S, 600LT et 720S Spyder), trois Mercedes AMG, des Porsche (718 Boxter et Spyder, 911 Carrera 4S Cabriolet et 918 Spyder) ou encore le Range Rover 5.0 PS.





De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles.





La journée se terminera là où elle débutera le dimanche matin à partir de 9h, à Autoworld, sur l'Esplanade du Cinquantenaire, avec vers 17h00 une vente aux enchères avec comme principal lot une super mignonne Abarth Rivale numérotée (dernier exemplaire disponible en Belgique) dont la mise à prix débutera à 24.000 euros.





"L'an dernier, nous avons été très heureux, grâce à l'effort collectif, de remettre un chèque de 118.000 euros lors de la grande soirée du Télévie," explique Jean-Pol Piron, l'homme qui depuis l'an dernier est le nouveau capitaine du navire Stars Rallye Télévie. "Cette année, on espère donc atteindre voire dépasser les 120.000 euros. Ensemble, on sera toujours plus fort."





Un bel objectif auquel vous pouvez tous participer de quatre manières et chacun selon vos budgets:





-En participant au Rallye en tant que copilote d'une des stars (les baquets seront mis en vente aux enchères entre le 7 et 14 octobre via la plateforme www.netmagic.be)

-En engageant votre propre voiture (ancêtre ou moderne) via le site www.starsrallyetelevie.org avec un droit d'engagement fixé à 375 euros

-En participant aux enchères le dimanche à partir de 17h à Autoworld

-En venant à la rencontre des stars le dimanche midi sur l'aéroport de Temploux





Voilà, on compte sur vous. Le cancer cela nous touche et concerne tous. La DH sera bien sûr sur le pont pour couvrir et soutenir ce bel événement mêlant plaisir et solidarité