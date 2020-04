La 1re participation d’un équipage de pilotes à mobilité réduite aux 24 H remise à 2021.

Dans un fauteuil roulant depuis un accident de motocross alors qu’il avait 14 ans, Nigel Bailly devra encore patienter un an avant de voir se réaliser l’un de ses rêves les plus fous : participer à l’une des plus grandes courses automobiles au monde, les 24 Heures du Mans.

Sélectionné à l’issue d’un "volant" pour pilotes moins valides organisé par la filière de Frédéric Sausset (le Français quadraplégique avait terminé l’épreuve en 2016 aux côtés de deux pilotes valides), le nom de Nigel Bailly figurait jusqu’à mardi dernier sur la liste des engagés du prochain double tour d’horloge sarthois. Mais la crise planétaire du Covid-19 a chamboulé tous les plans.

