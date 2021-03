Dix jours après l'essai de la Renault Clio Trophy R5, nous avons été convié ce lundi par DG Sport, sur la même piste « rallye » de Mettet, à essayer l'Opel Corsa Rally4.

Enfin, pour dire la vérité, on nous avait proposé à la base de tester la Peugeot 208 Rally4. C'est d'ailleurs dans le baquet de droite de cette dernière que nous sommes montés à côté du multiple champion de Belgique Kris Princen. A 9h du mat, mieux valait avoir déjà digéré son petit dej pour partir à l'assaut du tourniquet où six virages se négocient en première et on à l'occasion de passer la cinquième que durant 150m dans la ligne droite de départ. Pas de quoi se faire peur.



(...)