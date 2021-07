Avec Ulysse De Pauw, il sera l'autre Belge pouvant revendiquer le podium voire la victoire dans la catégorie Silver aux 24 Heures de Spa. Baptiste Moulin revient sur la classique ardennaise neuf mois après sa première participation qui s'était soldée d'entrée de jeu par un podium de classe. Le Tournaisien roule toujours sur une Lamborghini Huracan GT3 mais est passé du Orange1 Team FFF au Vincenzo Sospiri Racing, le team avec lequel il dispute le GT Open cette saison.

L'ancien pilote de monoplace et de Porsche Carrera Cup est associé à Yuki Nemoto, Martin Rump et Glenn Van Berlo. Un quatuor très jeune qui est prêt pour la bagarre. "Lamborghini et VSR ont des ambitions très élevées pour ce week-end", explique Baptiste. "Personnellement, je suis une position différente par rapport à l'an dernier vu qu'il s'agit de ma deuxième participation alors que tous mes équipiers sont rookies aux 24H. Nous n'avons pas d'objectifs de résultats bien précis mais on veut faire de notre mieux tout en continuant d'apprendre. Le podium de classe est à notre portée."

Moulin et ses équipiers devront toutefois se cracher dans les mains vu qu'ils partiront seulement 43èmes alors que leurs rivaux directs ont pu se hisser en super-pole. "En qualifications, on n'a pas eu de chance car on a été fortement gênés par le trafic et en allant hors trajectoire, on a sali les pneus et donc perdu en performances. Mais rien n'est perdu et on peut bien revenir, y compris sous la pluie où la Lamborghini marche très bien. On va montrer que le taureau de Sant'Agata Bolognese est plus musclé que jamais".

En parallèle, le jeune pilote de 21 ans dispute le GT Open où il compte déjà trois podiums cette saison, dont un à Spa-Francorchamps il y a un mois. "Le bilan est très positif. Yuki et moi sommes 3èmes du championnat et nous allons tout faire pour déborder la Porsche qui est devant nous au championnat afin d'offrir à Lamborghini le doublé à la fin de la saison".