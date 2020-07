En visitant une fois Spa-Francorchamps et deux fois Zolder cette année, le Deutsche Tourenwagen Masters prend de forts accents belges. S’il n’y a plus de pilote noir-jaune-rouge depuis le passage de Maxime Martin dans le camp Aston Martin, notre plat pays est toujours bien représenté grâce aux écuries WRT Team Audi Sport mais aussi BMW Team RBM. La formation malinoise dirigée visera à nouveau le titre cette saison avec trois M4 confiées à Philipp Eng, Sheldon Van der Linde et Jonathan Aberdein. Interview avec son patron Bart Mampaey, qui compte bien honneur au glorieux passé de ses troupes sur le toboggan ardennais...

Trois des neuf manches de la saison 2020 du DTM se déroulent en Belgique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Bart Mampaey: « C'est bien sûr un joli bonus pour notre équipe. Tout d'abord, nous devons féliciter ITR et le DTM d'avoir permis aux courses de reprendre. En dehors des exigences particulières dont nous avons besoin sur chaque circuit, il était également important d'avoir un calendrier aussi compact que possible et logique d’un point de vue de logistique afin que les écuries n’aient pas trop de kilomètres à parcourir. Et à cet égard, avoir trois manches en Belgique est parfait pour une équipe belge comme nous. De plus, Spa est l'un des meilleurs circuits au monde et Zolder a prouvé l'année dernière qu'il s'agissait d'une piste fantastique pour le DTM. C'est vraiment génial de les avoir dans notre calendrier. »

Quelle importance a Spa pour BMW Team RBM?

« Spa occupe une place très importante dans l’histoire de ma famille et de l’équipe qui s’appelait autrefois Juma Racing, alors sous la houlette de mon père et de ma mère. Nous avons de très bons souvenirs des 24 Heures de Spa avec trois victoires et cinq deuxièmes places, toujours avec BMW et étant toujours la béhemme la mieux placée. Ensuite, RBM y a probablement connu ses deux plus grandes victoires avec un doublé dans la catégorie Groupe N en 1997, suivie d'une autre victoire au général en 1998. Et puis bien sûr Spa faisait également partie du FIA ETCC. Nous y avons brillé avec Andy Priaulx. Voilà pourquoi Spa a une si grande valeur sentimentale pour nous »

Qu’avez-vous appris lors des tests que vous avez réalisé à Spa avec la M4 DTM ?

« Cela faisait neuf ans que nous n’étions plus allés à Spa. En 2011, nous y avons fait un test avec la BMW Z4 GT3, donc y retourner avec la voiture DTM était super. Dès le troisième tour, c'était très spectaculaire de voir la M4 sillonner le circuit. Avec les nombreux kilomètres que nous avons parcouru, ce fut un test réussi et nous avons hâte de courir ce week-end. Le DRS et le Push-to-Pass auront une grande influence. D'un point de vue émotionnel, c'est toujours agréable d'être de retour là-bas, de se remémorer des souvenirs de jeunesse et de voir maintenant mon équipe y courir à nouveau dans le cadre du DTM. »

BMW Team RBM est basé à Malines. Est-ce que c’est un avantage d’un point de vue logistique ?

« Le calendrier sera un énorme défi en soi, donc c'est bien que nous n'ayons pas à voyager très loin, pour les mécaniciens, pour les ingénieurs et pour les chauffeurs. Les double headers que nous aurons au Lausitzring, au Nürburgring et à Zolder nous aideront également. Je m'attends à ce que pour les membres de l'équipe, ce soit l'une des saisons les plus difficiles que nous ayons jamais eues. Pendant longtemps, nous sommes restés dans le flou avant d’apprendre que nous aurons neuf week-ends de course en seulement trois mois. J'espère que nous aurons un ou plusieurs pilotes sur le podium afin d’avoir dynamique positive à chaque fois que nous rentrons chez nous et être galvanisés pour la manche suivante. »

Alors, quels sont les objectifs de l’équipe pour la saison?

«Nous voulons gagner le championnat, aussi simple que cela. Nous ferons de notre mieux pour permettre à nos trois pilotes d’être en lice pour le titre lors de la finale à Hockenheim. C’est notre objectif. »

