En monopolisant les trois marches du podium lors de la finale du Belcar Endurance Championship à Assen ce dimanche, les protos Norma ont confirmé leur supériorité dans notre championnat de Belgique d'endurance. Au total, les petites barquettes CN auront remporté six courses sur sept de la saison dont les 24H de Zolder. Seule la manche sous les trombes d'eau récemment à Zolder en lever de rideau de la Nascar leur a échappé au profit de la Lamborghini Huracan du Belgium Racing.

La météo pourrie ce dimanche-là et un règlement favorisant la classe par rapport au classement absolu auront décidé du titre revenant au duo Dylan Derdaele et Nicolas Saelens, pourtant seulement 8e et 4e du Belcar 3 ce dimanche suite à un arrêt de trop. Mais leurs rivaux Stienes Longin et Christoph Corten, victimes de soucis de freins leur coûtant une vingtaine de minutes, n'ont pu en profiter et ont dû se contenter du titre de vice-champion absolu et de la tombale dans leur classe Belcar 1.

Parti devant grâce à la pole décrochée par Tim Joosen, la Norma Deldiche de Luc De Cock, Tim Verbergt et dont Tim Joosen a vaincu le signe indien et sauvé une saison contrariée en remportant ce dernier round sur le circuit néerlandais devant la version McDonald's de Kris Cools et Koen De Wit, la nouvelle Norma No Speed Limit de Fred Bouvy et Damien Coens complétant le tiercé devant la Porsche d'un excellent John De Wilde remportant seul le classement en GT.