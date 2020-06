Une mauvaise nouvelle pour Maxime Soulet qui poursuivra néanmoins son programme avec la Continental de l'équipe K-Pax.

Les jours se suivent et les mauvaises nouvelles aussi pour le sport auto. Après les annulations des rallyes de Finlande et de Nouvelle-Zélande en WRC, de l'Indy Lights et de la W Series, mais aussi les retraits d'Audi du DTM et de Porsche de l'IMSA en fin d'année, Bentley a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait fin à son programme – avec effet immédiat – dans l'Intercontinental GT Challenge dont elle est pourtant le leader après la victoire aux 12H de Bathurst du trio Pepper-Gounon-Soulet en février dernier. On ne verra donc plus les Continental officielles engagées par M-Sport lors des épreuves d'Indianapolis, de Spa et de Kyalami.

« Exact, la priorité est aujourd'hui donnée aux clients, » explique le pilote belge Maxime Soulet directement concerné. « Il n'y aura plus de team « usine », mais bien encore des pilotes officiels, payés par le marque et prêtés aux teams privés dans le style de ce que fait Audi. »

Maxime Soulet disputera bien comme prévu le GT World Challenge débutant le 26 juillet à Imola sur une Continental du team K-Pax. « Et je resterai donc dans cette équipe pour les 24H de Spa. Nous allons étudier dans les semaines à venir les possibilités de tout de même rouler à Indy (ndlr : si la course a bien lieu) afin de défendre nos chances en IGTC. Il est clair qu'on va chercher des solutions. Mais tout dépendra des budgets. »

On peut imaginer qu'un effort sera fait pour l'épreuve américaine et que la participation à la finale en Afrique du Sud dépendra de la position du trio à l'issue de notre double tour d'horloge fin octobre.

Et pour 2021 ? « Je ne crois pas que Bentley reviendra avec une équipe officielle, non. Mais qu'ils continueront avec des pilotes pros sous contrat avec la marque. Je ne suis pas trop inquiet pour mon avenir. Pour autant bien sûr que la saison se poursuive sur la bonne lancée australienne... »

Selon Maxime, avec les formations K-Pax, CMR et Parker, six Bentley devraient être au départ des 24H de Spa.