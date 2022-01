Bertrand Baguette poursuivra sa carrière au Japon en 2022 mais changera bel et bien de crémerie. Comme c'était dans l'air depuis la fin de la saison écoulée, le pilote de Thimister-Clermont rejoint le camp Nismo, département compétition de Nissan, pour la prochaine campagne du Super GT après avoir défendu les intérêts de Honda via le Nakajima Racing et le Real Racing pendant huit saisons. "BB", qui s'est battu pour le titre jusqu'à la dernière course en 2021, pilotera un des tout nouveaux coupés Z que la firme de Yokohama alignera dans la catégorie-reine GT500 face aux Toyota Supra et aux Honda NSX-GT.

Après des essais prometteurs pendant l'inter-saison, Baguette s'est lié avec le Team Impul, bien connu dans l'Archipel. Cette écurie historiquement liée à Nissan, fondée et dirigée par le légendaire ancien pilote Kazuyoshi Hoshino, a tout gagné au pays du soleil levant avec une ribambelle de titres nationaux, que ça soit en Tourisme, Grand Tourisme ou Monoplace. Popularisées par les jeux vidéos, les machines engagées par l'écurie tokyoite sont célèbres pour leur livrée bleu électrique et leur sponsor-titre Calsonic. Bertrand sera associé à Kazuki Hiramine, un habitué de la maison.

"J'ai le plaisir de vous annoncer que je participerai au Championnat Super GT en 2022 sous les couleurs de Nismo!", commente Baguette. "Je rejoindrai Kazuki Hiramine au sein du Team Impul. Je suis très heureux d’avoir la possibilité de poursuivre ma carrière au Japon et de relever ce nouveau défi avec Nissan dans leur lutte pour le titre en Super GT" . Nismo attend également beaucoup de sa nouvelle recrue. "Nous espérons que Bertrand pilotera avec passion pour être en osmose avec sa nouvelle équipe", ajoute Takao Katagiri, Président et CEO.

En plus de la paire Baguette-Hiramine chez Impul sur la Nissan Z n°12 (en photo), Nismo pourra compter sur trois autres équipages avec Tsugio Matsuda-Ronnie Quintarelli (Nismo n°23), Katsumasa Chiyo-Mitsunori Takaboshi (NDDP n°3) et Daiki Sasaki-Kohei Pirate (Kondo n°24). La place laissé vacante par Baguette chez Honda a été récupérée par Nobuharu Matsushita qui a fait le chemin inverse pour remplacer le Verviétois chez Astemo Real Racing. A noter par ailleurs que "BB" retrouvera le manufacturier pneumatique Bridgestone qu'il a déjà fréquenté au sein de la firme au H ces dernières années.

Coup d'envoi prévu sur le circuit d'Okayama les 16-17 avril.