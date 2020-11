Pour la première fois depuis qu’il s’est exilé au Japon en 2014 après avoir décroché le titre mondial en LMP2 en 2013, Bertrand Baguette joue le titre, ce week-end à Fuji, dans le championnat Super GT.

Après sept manches sur huit, le Verviétois de 34 ans et son équipier local Koudai Tsukakoshi mènent la compétition à égalité de points (51) avec la Toyota Supra de Ryo Hirakawa.

"En fait, nous sommes encore neuf à pouvoir décrocher la couronne ce week-end, explique le pilote officiel Honda. Et cinq seront champions s’ils remportent la course de 300 km. On sait donc ce qu’il nous reste à faire."