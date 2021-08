C’est déjà dans la boîte pour Dries Vanthoor et Charles Weerts ! Loin des malheurs aquatiques de Spa-Francorchamps qu’ils ont pourtant affronté lors des 24 Heures, les deux jeunes Belges ont défendu leur titre en GT World Sprint avec brio dans la forêt de Brands Hatch. Une nouvelle couronne amplement méritée pour les deux garçons à l’Audi R8 n°32 qui ont su mêler vitesse, sagesse et régularité pendant toute la saison.

Le duo a connu un week-end sans histoire en récupérant d’abord la victoire en course 1 à la suite du déclassement de Marciello-Bogulavskiy (Mercedes) pour avoir expédié le pauvre Ollie Wilkinson et sa McLaren dans les rails, ce crash effroyable rappelant la vétusté du circuit anglais qui semble être resté bloqué dans le XXe siècle.

En finissant 2e de la course 2 derrière Engel-Stolz (Mercedes), Charles et Dries se sont assuré la couronne alors qu’ils doivent encore se produire à Valencia fin septembre. "Nous sommes très émus, déclaraient en chœur les deux kets. C’est incroyable d’être champions deux années de suite. Merci Audi et WRT !"

Il ne restera plus pour eux qu’à gagner le championnat sprint et général pour que la coupe soit pleine. Bigre, quel été est en train de vivre WRT. Après sa 2e place aux 24 H et sa victoire au Mans en LMP2, le team de Vincent Vosse a décidément la baraka !