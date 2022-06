On dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Depuis l'annonce surprise de l'arrêt du programme Audi en LMDh, Vincent Vosse cherche une solution de rechange pour poursuivre son implication, de manière officielle, en championnat du monde d'Endurance (WEC).

BMW a de suite semblé une piste sérieuse. Car le nouveau boss du département Motorsport, Andreas Roos, est l'ancien directeur technique d'Audi et connaît donc très bien l'équipe montoise et son boss. Mais aussi car il s'agit d'une belle autre grande marque allemande également très présente en GT3 avec sa nouvelle M4. Et surtout car BMW a déjà annoncé son retour en protos en 2023, mais aux Etats-Unis, dans le championnat IMSA.

La BMW M Hypercar sera d'ailleurs présentée ce lundi 6 en prélude aux 24H du Mans. Mais il n'est pas encore prévu pour l'instant qu'elle roule pour les cent ans de l'épreuve en 2023 ni même en 2024 pour les 25 ans du dernier succès de la marque à l'hélice dans la Sarthe. Annoncer que WRT représentera la marque en WEC est donc un rien précipité... Ce ne sera en tout cas pas le cas la semaine prochaine.

« Pour l'instant, le projet LMDh est financé par BMW Etats-Unis, » précise Vincent Vosse. C'est le team RLL Rahal Latterman Laningan Racing qui engagera les deux protos dès normalement les 24H de Daytona en janvier prochain. « Aucune décision n'a encore été prise concernant une participation au Mans et/ou au WEC. C'est toujours à l'étude. »

Dans cette perspective, des membres de BMW Motorsport ont été vus dans le stand WRT lors de la manche belge du WEC début du mois dernier. « C'est vrai, » confirme le patron de l'écurie belge championne du monde et victorieuse au Mans en LMP2 l'an dernier. « Je connais Andreas Ross depuis longtemps, mais ce n'est pas lui qui décide. Le jour où la décision sera prise de participer au WEC, les chances que ce soit avec nous seront plus grandes. Mais pour l'instant, je vous jure qu'il n'y a rien de fait. On discute avec BMW comme avec d'autres constructeurs qui vont s'engager dans la catégorie LMDh. »

Dans l'intérêt des deux parties, il reste à croiser les doigts pour ce qui n'est pas encore totalement vrai aujourd'hui le devienne d'ici à septembre...