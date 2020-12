Deuxième gifle en 48 heures pour la Formula E. Après Audi Sport lundi, c'est au tour de BMW Motorsport d'annoncer ce mercredi soir un retrait du championnat de monoplaces 100% électrique à la fin de la saison prochaine. La firme bavaroise estime qu'elle a fait le tour de la question au bout de trois saisons en tant qu'écurie d'usine. Le constructeur à l'hélice va désormais se focaliser sur ses véhicules de production électriques.

BMW a remporté quatre victoires en Formula E et fut momentanément en lice pour les titres pilotes et équipes. En 2021, Maximilian Günther et Jake Dennis défendront les intérêts de la marque allemande lors des ePrix. La saison 7 débutera à Santiago à la mi-novembre.