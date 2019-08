La rentrée des classes en Formule 1 a d’emblée offert une bonne note à Valtteri Bottas. Jeudi, Mercedes a enfin confirmé que le Finlandais était prolongé chez les Gris pour 2020. Remplacer l’ex-pilote Williams par Esteban Ocon alors qu’il effectue sa meilleure saison en Formule 1 aurait été, il est vrai, trop cruel. Toto Wolff, qui est également son manager, l’a bien compris et lui offre une quatrième chance à Brackley.

"J’ai passé d’excellentes vacances avec des amis, où j’en ai profité pour fêter mon anniversaire. Alors, avec ma confirmation, autant dire que je suis dans une période d’embellie", sourit Bottas. "Je veux devenir champion du monde et Mercedes est la meilleure écurie pour accomplir cet objectif. Je suis très fier de la confiance que l’écurie m’apporte. Avec cette bonne nouvelle, je suis galvanisé pour attaquer la deuxième partie de la saison !"

Victorieux à Melbourne et à Bakou, le Suomi a ensuite connu une période creuse où il a subi la domination de Lewis Hamilton. Avant le Grand Prix de Belgique, 62 points séparent les deux équipiers, soit l’équivalent de deux victoires et d’une quatrième place. Mais, malgré ce retard considérable, Valtteri ne veut pas encore rendre les armes.

"Je sais que l’écart est énorme mais je ne vais pas me décourager pour autant", commente-t-il. "Il reste encore neuf courses à disputer et tout reste possible. Même si ma prolongation me donne un répit supplémentaire, je suis encore focalisé sur 2019. Je vais prendre chaque course comme elle vient et vivre au jour le jour."

Mais Bottas ne devra que regarder devant lui à Spa-Francorchamps. Il devra aussi assurer ses arrières avec un Max Verstappen dans une baraka magistrale, et seulement à 7 points. "Je pense que Max sera très fort ce week-end et qu’il sera un rival coriace. La Red Bull-Honda devrait bien marcher ici, surtout dans le deuxième secteur."

Pour ce week-end , Valtteri rêve d’une victoire pour faire honneur à la confiance de son employeur. "Je veux réaliser une performance très solide pour récompenser toute l’équipe", dit-il dans un langage très corporate mais il n’en pense pas moins. Faire une deuxième partie de saison en force sera une excellente manière de préparer 2020, où les compteurs seront remis à zéro, avec quelques piges en rallye en extras. "Vous me reverrez souvent en rallye. J’ai adoré essayer des WRC cet été et je veux remettre ça au plus vite."

Et gageons que Bottas mérite de rejoindre Mika Häkkinen et Kimi Räikkönen au panthéon des grands Finlandais volant…