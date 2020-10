Ulysse De Pauw a bien fait de traverser la Manche pour disputer l'antépénultième manche du championnat britannique de Formule 3 sur le circuit de Snetterton. Le pensionnaire du Douglas Motorsport a fait le plein de points et de trophées, tout en réalisant une excellente opération dans l'optique de la lutte pour le titre.

Piégé par des qualifications houleuses, notre ancien représentant en F4 FFSA démarrait la course 1 en 9ème position. Le Grézien sortait la grosse attaque pour finir 5ème malgré de gros soucis de visibilité en raison du spray important derrière les monoplaces des voitures adverses. Ulysse faisait encore mieux dans le deuxième exercice en terminant 2ème alors qu'il s'élançait encore 9ème. Ne voyant absolument rien sous le déluge de la course 3, De Pauw assurait la 5ème place.

Le meilleur restait toutefois à venir dans la course 4. Qualifié 2ème grâce à son meilleur chrono des exercices précédents, Ulysse prenait la tête dès la première épingle suite à une erreur du poleman. Il n'allait plus jamais lâcher le leadership pour cueillir la deuxième victoire de sa saison.

Mais surtout, Ulysse se relance totalement au championnat. Toujours 4ème, il est toutefois revenu à 32 unités du leader Kush Maini qui est passé à côté de son week-end à Snetterton. Sachant que 35 points sont attribués par victoire et qu'il reste six courses à disputer, tout est encore possible. De quoi faire regretter encore plus la disqualification d'Oulton Park et l'abandon sur problème mécanique de Brands Hatch. Sans quoi, Ulysse serait bien installé aux rênes de la F3 BRDC.