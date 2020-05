La reprise s'amorce pour le Belgian Rally Championship. Le promoteur de notre championnat de Belgique des rallyes a révélé la nouvelle mouture de son calendrier 2020 "post-Covid19". Six épreuves resteront à disputer de septembre à décembre.

Aucun changement majeur du côté de l'Omloop van Vlaanderen, l'East Belgian Rally et le Rallye du Condroz qui gardent leurs dates initiales. La bonne nouvelle vient des Rallyes d'Ypres et de Wallonie qui ont pu trouver de nouvelles dates. L'épreuve dans la cité des chats aura lieu les 2 et 3 octobre tandis que la joute namuroise sera l'avant-dernière manche de l'année et se déroulera les 28-29 novembre. La finale aura lieu, comme prévu, au Spa Rally les 12 et 13 décembre.

Rendez-vous est donc pris du côté de Roulers début septembre pour la reprise du très populaire BRC !

Le nouveau calendrier du BRC 2020:

29/02 Rally van Haspengouw

4-5/09 ConXioN Omloop van Vlaanderen

27/09 East Belgian Rally

2-3/10 Renties Ypres Rally

7-8/11 Rallye du Condroz

28-29/11 Rallye de Wallonie

12-13/12 Spa Rally