Et de deux pour Stéphane Lefèbvre. Leader dès la première des douze spéciales, le Français a signé neuf des douze meilleurs temps au volant de sa Citroën C3 DG Sport pour s'imposer ce samedi avec 11.5 d'avance sur la Hyundai d'un Grégoire Munster auteur d'un seul meilleur temps mais prouvant qu'il aurait pu faire lui aussi un prétendant au titre. Mais le jeune Belgo-luxembourgeois préfère axer sa saison sur le WRC2 et on ne peut lui donner tort.

Derrière ces trois-là, sans signer cette fois un meilleur temps, Gino Bux, assisté toujours de Nicolas Gilsoul, a confirmé qu'il était le meilleur des prétendants belges au titre et pilote Skoda en devançant à nouveau les autres Fabia de Ghislain de Mevius et d'Adrian Fernémont. Vainqueur l'an dernier, le gérant du Wavre Indoor Karting échoue cette fois à 4.5 du podium, tandis que le champion de Belgique, cinquième, échoue à près d'une minute.

Derrière ce Top 5, en l'absence de Jos Verstappen parti à la faute dès la 2ème spéciale, on retrouve un Maxime Potty en progression constante. Au point de devancer ici son équipier Cédric De Cecco sur l'autre C3 de chez DG Sport.

Neuvième, Romain Delhez remporte la catégorie RGT au volant de sa Porsche. Auteur du premier scratch de la catégorie, Cédric Cherain a renoncé dès la deuxième spéciale, moteur cassé. Même verdict dans la même spéciale pour la Ford Fiesta de Sébastien Bédoret.

Prochain rendez-vous le TAC Rallye où le leader du championnat Stéphane Lefèbvre sera absent et laissera les trois Skoda de Bus, de Mevius et Fernémont se disputer la victoire.