Disputé dans le froid, mais sous le soleil et devant un public venu nombreux pour assister à cette première manche du Belgian Rally Championship, le Haspengouw a vu la victoire attendue de Stéphane Lefèbvre au volant de sa Citroën C3 de chez DG Sport.

Le Français issu du Mondial, encore leader en WRC2 lors du dernier Monte-Carlo, a mené dès la toute première spéciale et signé cinq des douze meilleurs temps pour franchir l'arrivée avec une avance de 21.9 secondes. On n'en attendait pas moins de lui. Le fait de découvrir l'épreuve ne l'a pas handicapé et il est clairement l'homme à battre cette année pour le championnat.

Adrian Fernémont a voulu partir un peu trop vite et s'est fait surprendre dès la toute première spéciale où il a d'emblée lâché 21 secondes après un double tête-à-queue à haute vitesse qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Le champion en titre a encore de la chance de pouvoir marquer les points de la 4e place, juste devant la VW Polo du Belge exilé en France Williams Wagner et la DS3 WRC de Kris Princen, auteur de trois des quatre derniers scratches.

Vainqueur lors de la dernière édition en 2020, Ghislain de Mevius (Skoda), un peu en deçà, n'a pas été en mesure de rééditer son succès d'il y a deux ans, battu de 42.8 par Stéphane Lefèbvre mais aussi par un Gino Bux réellement impressionnant pour ses débuts en traction intégrale. Directement installé au 2e rang dans les conditions délicates de la première boucle matinale avec quelques plaques de givre, le Malmédien assisté par l'expérimenté Nicolas Gilsoul a confirmé en signant trois « scratches ». Ce résultat est inespéré et très prometteur pour le pilote de la Fabia SXM qui ne peut encore que s'améliorer. Pas de doute, on tient là un autre candidat au titre dont Ghislain de Mevius devra tenir compte pour la suite du BRC.

Derrière Bux, l'autre bonne surprise de ce rallye d'un jour est la très belle prestation pour ses débuts en rallye de Jos Verstappen, huitième après s'être fait doubler dans l'obscurité par la C3 WRC de son jeune équipier Maxime Potty.. Le bientôt quinquagénaire nous a gratifiés de solides passages et a signé des chronos pas loin des meilleurs. On a hâte de le revoir au South Belgian et on peut vous assurer qu'il briguera rapidement le Top 5.

On notera encore les abandons précoces de Xavier Bouche (ES4), sorti violemment de la route (sans mal pour l'équipage heureusement) après avoir signé un meilleur temps dans l'ES2, mais aussi de Patrick Snijers, le moteur de sa BMW rendant l'âme dès la toute première spéciale.

Après cette entrée en matière, les ténors de ces trois dernières années ont compris qu'ils allaient devoir se cracher dans les mains sur les prochaines épreuves car ils ont trouvé avec Stéphane Lefèbvre et Gino Bux deux nouveaux très sérieux adversaires pour la couronne nationale. Vivement le South Belgian Rally dans trois semaines, tandis que Jos Verstappen a déjà placé la barre très haut pour la Masters Cup des plus de 50 ans. Et si Freddy Loix venait rapidement le défier ?

Le classement final : 1. Lefèbvre-Portier (Fra-Bel/Citroën C3 Rally2) en 1h16.19.0 ; 2. Bux-Gilsoul (Skoda Fabia Rally2) à 21.9 ; 3. Ghi. de Mevius-Jallet (Skoda Fabia Rally2) à 42.8 ; 4. Fernémont-Maillen (Skoda Fabia Rally2) à 1.01.2 ; 5. Wagner-Millet (Fra/VW Polo Rally2) à 1.13.4 ; 6. Princen-Kaspers (Citroën DS3 WRC) à 1.16.5 ; 7. Potty-Herman (Citroën C3 Rally2) à 2.02.7 ; 8. Verstappen-Botson (P-B-Bel/Citroën C3 Rally2) à 2.10.7