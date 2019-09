Le champion en titre et leader du championnat pourrait terminer la saison sur une Skoda de chez PTR.





Les gros soucis du week-end dernier à Roulers ont laissé des traces et mené à une séparation avec effet immédiat entre Bernard Munster et Kris Princen dont la collaboration remontait à début 2017. En gros, Kris qui a tout de même déjà gagné trois rallyes en début de saison avec la Polo accusait BMA de lui avoir fourni une voiture avec un "loup", dont les différentiels ne fonctionnaient pas correctement, une auto "inconduisible sur le mouillé". De son côté, le préparateur se défendait en disant qu'il n'y avait pas de souci sur sa voiture (celle avec laquelle Craig Breen a gagné à Ypres) et que le problème du leader du championnat était plutôt d'ordre mental. Selon lui, il ne serait pas vraiment remis de sa sortie de route lors des tests du Deutschland. Etonnant car le crash n'était pas si spectaculaire. Princen et Munster n'ont pas arrêtés de se rejeter la faute et cela a mené à une séparation pas vraiment à l'amiable quand on lit le communiqué envoyé par BMA cet après-midi. Jugez plutôt.









Injoignable à l'heure actuelle pour commenter cette décision, Kris, en vacances, serait "très déçu par la situation" et ne ferait plus du titre sa priorité. Selon nos informations, il pourrait toutefois finir la saison et défendre ses réelles chances de décrocher une troisième couronne en prenant les commandes lors de l'East Belgium et du Rallye du Condroz d'une des nouvelles Skoda du Pieter Tsjoen Racing.

Affaire à suivre comme on dit dans ces cas-là...

Le week-end dernier, Kris Princen a pris part à l’Omloop van Vlaanderen. Une épreuve difficile qui s’est conclue par un abandon.commente