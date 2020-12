On vous l'annonçait déjà voici quelques jours dans une interview accordée au nouveau promoteur du Championnat de Belgique des rallyes Christian Jupsin. C'est désormais officiel. Traditionnelle manche d'ouverture du BRC, les organisateurs du Haspengouw Rally qui devait se dérouler fin février ont confirmé qu'ils reportaient leur épreuve, désormais disputée sur deux jours, les 26 et 27 novembre 2021, soit entre le Rallye du Condroz et le Spa Rally.

Il faudra donc encore patienter au moins trois mois et demi, voire un peu plus même, avant de revoir une épreuve routière dans notre pays.