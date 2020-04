Les organisateurs de l'épreuve flandrienne cherchent actuellement une nouvelle date.

Il devait se tenir du 25 au 27 juin prochains. Haut-lieu de la saison du championnat de Belgique des rallyes, le Renties Ypres Rally n'aura pas lieu à sa date initiale. Superstage, qui veille à la destinée de l'épreuve de la cité des chats, a indiqué que les inconnues instaurées par la pandémie de Covid-19 ne permettaient d'assurer à 100% la tenue de l'épreuve et qu'il est donc urgent d'attendre. Les organisateurs espèrent y voir plus clair dès la semaine prochaine.

"Le coronavirus continue de perturber notre quotidien et dans le domaine sportif, il est impossible d'organiser un événement international majeur comme le Renties Ypres Rally avant l'été", indique le communiqué. "Parce que la santé des participants, des employés et des spectateurs passe avant tout pour le Club Superstage, le dynamique organisateur du Renties Ypres Rally a décidé de reporter son événement."

"Superstage réfléchit actuellement à d'autres dates pour les Le Seau Monteberg Rally, Renties Ypres Rally et Ypres Historic Rally. Les négociations avec les fédérations, les villes et les communes vont bon train. Nous espérons être en mesure de communiquer une réponse définitive à tous les supporters et les participants dès la semaine prochaine. Merci pour votre compréhension."