L'épreuve namuroise n'aura pas lieu en raison de la pandémie de Covid-19.

Et ça continue ! Aujourd'hui, c'est l'Automobile Club de Namur qui est sorti du bois pour annoncer l'annulation du Rallye de Wallonie. Etienne Lerson, président du club organisateur de l'épreuve, est sans appel : "En raison du confinement actuel et certainement de son prolongement, nous avons décidé d’annuler le rallye de Wallonie qui devait se dérouler les 1-2-3 mai 2020. En effet, d’ici peu, les autorités communales des entités traversées par le rallye vont certainement prendre une décision importante interdisant les manifestations jusque minimum fin mai.

Il est de notre devoir de respecter ces consignes mises en place. Pour organiser une manifestation de cette envergure et respecter les normes de sécurité, nous avions besoin de nos docteurs, des nos infirmiers, de nos ambulanciers de nos pompiers et de nos policiers.

Inutile de vous dire que dans l’état actuel des choses, qu’il est inconcevable de mobiliser ces personnes uniquement pour un rallye ! D’autant plus qu’il n’était pas certain de les avoir. Nous sommes avant tout des responsables et nous devons respecter les mesures de sécurité mises en place par les autorités, pour enrayer ce virus."

Comme des frais importants ont déjà été engagés, un report de l'épreuve est néanmoins envisagé, mais ce n’est pas la priorité de l'ACN à l'heure actuelle. Place à l’actualité...