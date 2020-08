Alors que la mercredi 19 août a été marqué par les annulations de l'East Belgian Rally et de l'Omloop Van Vlaanderen, sans parler du flou autour du Rallye du Condroz-Huy, DG Sport a confirmé que le Spa Rally était maintenu jusqu'à nouvel ordre, les samedi 12 et dimanche 13 décembre.

"Nous ne sommes pas devins, ce qui signifie qu’il est impossible de prévoir dès maintenant la manière dont la situation sanitaire va évoluer dans notre pays au cours des prochains mois, commente Christian Jupsin, responsable de DG Sport. Serons-nous en mesure d’accueillir les spectateurs en nombre ? Pourra-t-on organiser notre traditionnelle grande fête du rallye ? L’épreuve devra-t-elle avoir lieu à huis clos ? A dire vrai, nous n’en savons rien. Mais ce qui est sûr, c’est que les concurrents pourront s’en donner à cœur joie sur le parcours mis sur pied à leur intention. DG Sport a la ferme intention de terminer cette étrange année 2020 sur une note optimiste, en donnant l’occasion à tout qui le souhaite de prendre du plaisir dans l’habitacle d’une voiture de rallye. C’est en fait le meilleur signal que nous pouvons donner en pensant à 2021…"

"Nous tenons d’ailleurs d’ores et déjà à remercier les communes qui sont nos partenaires dans cette aventure, poursuit Christian Jupsin. Il est facile de tout interdire et tout supprimer, il est par contre plus courageux de tout mettre en œuvre afin que les concurrents et les fans puissent terminer l’année sur les chapeaux de roues."

Preuve que la crise du Covid-19 n'a refroidi les ardeurs des participants, DG Sport se gargarise de disposer d'une liste des engagés presque complète. Ceux qui désirent participer au rendez-vous thermal ne plus trainer, que cela soit en BRC, Critérium ou VHRS.