Si les bonnes nouvelles arrivent sur le front du Championnat de Belgique des Rallyes avec, notamment, le retour des spectateurs sur le South Belgian Rally, il y en a hélas aussi des mauvaises. C'est ainsi que le TAC Rally, qui devait être la 2ème manche de la saison 2021, passe à la trappe. La cause ? Une date des 22-23-24 juillet peu adéquate et toute une série de problèmes qui ont rendu l'organisation de l'épreuve impossible.

"Nous sommes désolés de vous annoncer que le TAC n'aura pas lieu cette année non plus", indique le communiqué du TAC. "Raison : une accumulation de problèmes et un mauvais choix de date de remplacement. Nous voudrions demander à tous les passionnés de s'abstenir de faire des déclarations qui pourraient compromettre la poursuite de la coopération avec les autorités communales. Nous voulons aussi pouvoir sauver l'édition 2022. Concentrons-nous désormais sur l'East Belgian Rally."

Reste à savoir si le TAC sera remplacé par un autre rallye qui aurait lieu à une date similaire ou plus tard dans l'année. Suite au prochain épisode !