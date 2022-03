C'est la bonne nouvelle du jour. En plus des principaux ténors du championnat de Belgique mené par Stéphane Lefèbvre, un autre rallyman français sera au départ du South Belgian Rallye, le 19 mars prochain du côté de Vresse-sur-Semois. Et plus que le pilote en lui-même, le Corse Pierre-Louis Loubet, déjà vu aux Legend ou au Condroz, la principale attraction sera sa monture: la nouvelle Ford Puma Rally1 hybride.

M-Sport est présent dès ce jeudi en Belgique avec une voiture de développement pour l'amateur grec de Belgique Jourdan Serderidis dont la monture (il est le premier client à avoir acheté une Puma Rally1 à l'usine) n'est pas encore prête. Serderidis présentera la voiture à ses couleurs ce jeudi du côté de Hannut où il participera à l'épreuve provinciale dimanche. Ensuite, la Ford sera rebadgée en vue du South le week-end suivant où le fils de l'ex-champion d'Europe la prendra en mains en vue de sa première participation mondiale à son volant, en Croatie le mois prochain. Car les spéciales du South ressemblent fort à celles du parcours croate. Pour rappel, Loubet Jr participera à toutes les manches européennes du WRC 2022.

Ensuite, après le SBR, la Puma et l'équipe M-Sport resteront encore en Belgique en vue du Rallye des Ardennes auquel prendra part Jourdan Serderidis qui a également prévu une participation au Rallye de Wallonie, cette fois avec sa vraie voiture et non pas une auto de tests.

A propos de WRC, le parcours complet du Ypres Belgian Rallye devrait être officiellement dévoilé cet après-midi avec, comme déjà annoncé dans ces colonnes, une troisième étape du côté d'Ypres.