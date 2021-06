Est-ce le signe que le retour à la normale est définitivement amorcé ? En tous cas, les fans de rallye belge se frottent les mains : les spectateurs seront admis sur le South Belgian Rally, manche d’ouverture du Championnat de Belgique des Rallyes ! Avec le concours des autorités, DG Sport a reçu un feu vert officiel en ce début de semaine, ce qui a abouti à la mise en place d’un système de zones de spectateurs…

"Cette fois, on y est !", sourit Florian Jupsin. "Mais il ne sera évidemment pas question de faire tout et n’importe quoi. Les spectateurs seront attendus dans des zones précises, synonymes de sécurité et de spectacle, et même si le South Belgian Rally se déroule à ciel ouvert, le port du masque et le respect des distanciations sociales seront obligatoires ! De même, la consommation d’alcool sera interdite sur tout le parcours, ce qui se matérialisera par l’absence de toute buvette. Enfin, le programme des spectateurs a été défini à l’avance, sous forme de Packs à choisir… et à respecter scrupuleusement !"

Voici ce que dit in extenso le communiqué de DG Sport: 10 Packs Spectateurs spécifiques seront mis en vente, se matérialisant par des bracelets de couleurs différentes. Chaque Pack permettra au fan concerné de se rendre à 6 endroits différents sur la journée, selon un timing bien précis. Au total, 22 zones de spectateurs ont été créées par DG Sport, et chaque visiteur pourra donc en visiter 6, sans avoir la possibilité d’en changer…

"Au moment de choisir le Pack Spectateur qui lui convient le mieux sur le site de Ticketmaster Belgium, le fan va privilégier un parcours à effectuer durant la journée, avec par exemple les Zones Spectateurs 1, 10, 6, 17, 2 et 11, et il devra s’y tenir", poursuit Florian Jupsin. "Chaque Pack Spectateurs sera vendu au tarif de 20 euros, programme officiel inclus. Ce système permet de respecter à la lettre le protocole sanitaire en lien avec le South Belgian Rally, tout en autorisant le retour du public sur les épreuves…"

Les personnes ayant déjà fait l’acquisition d’un ticket afin d’assister au South Belgian Rally 2021 recevront un mail de Ticketmaster (toutes les informations pour obtenir sa place sur le site en question) afin de choisir leur Pack Spectateurs, et 48 heures plus tard, les quelques centaines de Packs encore disponibles seront mis en vente…

Le South Belgian Rally aura lieu sur la journée du 26 juin dans la belle région de Vresse-sur-Semois.