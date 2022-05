Il n'y a pas eu de surprise ou de rebondissement de dernière minute. Stéphane Lefèbvre a comme prévu remporté, ce dimanche, la 38e édition du Rallye de Wallonie. Auteur de huit meilleurs temps sur vingt, le Français et sa Citroën C3 de chez DG Sport a devancé de 21.4 notre compatriote Adrian Fernémont, le vainqueur des deux dernières éditions.

"Cela fait du bien au moral après un week-end compliqué comme la Croatie, nous avons réalisé la course parfaite ici," se félicitait le Nordiste consolidant sa position de leader au championnat de Belgique avec trois succès en autant de courses. "L'objectif est atteint. Je ne sais pas si je serai au départ de Bocholt dans deux semaines."

Premier Belge derrière une référence mondiale, Adrian Fernémont pouvait accueillir son premier accessit comme une victoire: "Oui sauf que ce n'en est pas une. Mais bon, on a bien roulé et on connaît tous la valeur de Stéphane. Je suis néanmoins heureux d'avoir pu signer quatre meilleurs temps."

Mais pas le scratch dans la dernière spéciale rapportant cinq unités bonus au Français. Six autres pilotes ont réussi à signer au moins un meilleur temps avec deux pour Ghislain de Mevius et Cédric Cherain, un pour Gunther Monnens avant son malheureux abandon en vue de l'arrivée, un peu pour Niels Reynvoet, un pour Vincent Verschueren et le dernier pour Gino Bux.

Ce dernier attaquait jusqu'au dernier mètre et arrachait tout l'avant de sa Skoda dans le dernier virage. Le pilote Skoda réussissait néanmoins à préserver la troisième marche du podium à 47.7 devant la Polo de Vincent Verschueren et l'autre Fabia de Ghislain de Mevius.

Frayeur aussi dans l'ultime tronçon pour Cédric Cherain qui craignait avoir crevé, abandonnait une quarantaine de secondes mais conservait néanmoins le sixième rang, le premier des RGT au volant de sa Porsche. Niels Reynvoet, Pieter-Jan Michael Cracco, Maxime Potty et Bastien Rouard complétaient le Top 10.

Belle quinzième place absolue pour Gilles Pyck, lauréat en Junior et en R4, et de dix-huitième position pour Benoît Verlinde, lauréat de Renault Clio Trophy.