Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire du championnat de Belgique. Refonte des calendriers oblige en raison de la pandémie, deux manches se disputent à une semaine d’intervalle. À peine le temps de souffler pour Adrian Fernémont et Grégoire Munster, les deux principaux protagonistes du Rallye de Wallonie samedi dernier, que les revoilà aujourd’hui au départ du Sezoens Rally.

Habituellement programmée en mai, cette joute est composée de seize spéciales dans le Limbourg, du côté de Bocholt, avec, particularité dans notre championnat, quelques belles portions de terre. S’il y aura encore moins de voitures qu’à Jambes (entre 35 et 40) au niveau national, le plateau est plus riche au niveau de la qualité puisque les sept candidats désignés pour un podium dans le BRC se retrouvent au départ.

Absent à Namur, Ghislain de Mevius est de retour avec la ferme intention de reprendre le leadership du championnat face à un Adrian Fernémont le devançant désormais de deux unités (81 à 79).

Sur sa Hyundai, Greg Munster (70) s’est aussi bien relancé dans la course au titre. Alors qu’il reste trois épreuves à disputer avec encore le Condroz et Spa, ces trois-là comptent quatre résultats et ne sont séparés que par onze points.

Pour la victoire ce samedi, il faudra encore compter sur la Škoda de Sébastien Bédoret, voire la VW Polo de Vincent Verschueren. Sans oublier Pieter-Jan Michiel Cracco, qui a déjà créé la surprise à Ypres. Engagé, Kris Princen a annoncé son forfait cette semaine, le pilote Citroën renonçant ainsi à ses dernières chances de sacre.

L’envol est prévu à 8 h 15 c samedi et l’arrivée une douzaine d’heures plus tard. Et bien malin qui peut prévoir le podium final...