Malgré sa très bonne prestation lors du dernier Rallye Monte-Carlo, Grégoire Munster n'accèdera pas au statut de pilote Hyundai Motorsport Junior pour la suite de la saison 2022 en Mondial. La direction de Hyundai Motorsport a apparemment décidé de lancer le Finlandais issu du WRC1 Teemu Suninen dans la quête du titre en WRC2 et de prendre la valise du jeune pilote du Paraguay Fabrizio Zaldivar.

Un gros coup pour le moral du jeune vice-champion de Belgique qui devrait se rabattre sur la quête du titre belge même si là aussi rien n'est actuellement garanti: "Avec le soutien de Hyundai Belgique, j'ai le budget pour disputer quatre courses," explique Greg. "Du coup, on cherche des solutions et des partenaires supplémentaires. On ne sait pas encore si on sera au départ du Haspengouw, d'autant que c'est en même temps que la Suède WRC où mon père sera avec deux autos."

Par contre une participation en Croatie WRC est toujours en discussions histoire de donner des regrets ou des idées à Hyundai Motorsports.

Autre mauvaise nouvelle pour le clan Munster, Henri Schmelcher qui était sponsor de Grégoire a décidé de changer de crèmerie et d'abandonner la Hyundai pour repartir cette année avec une Porsche N-GT d'un préparateur concurrent. Quand cela ne veut pas sourire...

Dans ces moments difficiles, quand cela ne tourne pas comme on voudrait, il ne faut surtout pas paniquer ni perdre espoir mais se mobiliser, être imaginatif et éventuellement changer de cible.