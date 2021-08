Kris Princen (Citroën) ayant crevé ce matin, Ghislain de Mévius (Skoda) souffrant, Pieter Tsjoen (VW) ayant fini sa course dans une maison à Hollebeke, Sébastien Bedoret continue à consolider sa place de leader en Championnat de Belgique des Rallyes sur ce Ypres Belgium Rally. L'ancien kartman a certes laissé Davy Vanneste (Citroën) se montrer le Belge le plus véloce (3e des Rally2 derrière Gryazin et Kreim) dans le 2e passage dans Hollebeke devant PJM Cracco (Skoda) mais il n'est qu'à 1,4 seconde de la Citroën orange. De Mévius signe le 4e chrono à 3.4 de Vanneste, Vincent Verschueren (VW) est 5e à 4.9.

Grâce à sa régularité, Bedoret possède désormais 15,5 secondes sur Cracco au classement cumulé après 12 spéciales disputées. Seul pilote sous la minute, Verschueren est 3e à 50 secondes. Bernd Casier (Ford) est au pied du podium, à 1:53. Suivent Cédric De Cecco (Skoda) à 3:13 et Ghislain de Mévius à 3:14. Cerise sur le gâteau, Seb est 7e au classement général et 1er des Rally2 et du WRC3 avec 1.3 d'avance sur le Français Yohan Rossel (Citroën).

R.A.S pour Gino Bux qui continue de dominer sans sourciller. Le pilote de l'Alpine noire et or mène non seulement en RGT avec désormais 1:47 d'avance sur le Français Pierre Ragues mais en plus, il se paie le luxe de se hisser au 7e rang du BRC et à la 17e place au classement absolu. Juste dément !