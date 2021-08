Les ennuis de transmission se confirment pour Sébastien Bedoret. Le pilote de Donstiennes est contraint de terminer le rallye avec seulement 2 roues motrices, ce qui se traduit par une énorme perte de temps. Tout profit pour PJM Cracco qui prend la tête du BRC. Le pilote BMA compte désormais 20 secondes d'avance sur Bedoret qui va inévitablement encore chuter dans le classement. Vincent Verschueren (VW) revient à 33 secondes de la tête. Bernd Casier (Ford, + 2:05) est 4e devant Ghislain de Mévius (Skoda, + 3:03) qui reprend la 5e place au détriment de Cédric De Cecco (Skoda, + 3:12).

Ayant visiblement laissé sa vilaine grippe à Ypres, Ghislain de Mévius a signé un nouveau scratch en BRC dans le 1er passage de Francorchamps. Grégoire Munster (Hyundai) est 2e à 2.3, Vincent Verschueren (VW) signant le 3e temps à 9.4.

ES17: Des ennuis pour Sébastien Bedoret

Coup de théâtre dans le peloton des Belges officiant dans le Belgian Rally Championship. Septième au général, leader en BRC, en WRC et même toutes Rally2 confondues en arrivant dans la région de Francorchamps ce matin, Sébastien Bedoret fait face à des soucis de transmission sur sa Skoda Fabia. Le bolide tchèque émet desen se mettant en mouvement. Moche en tous cas pour le protégé de Freddy Loix qui ne méritait pas une telle guigne.

A l'arrivée de la spéciale Stavelot 1, Bedoret cédait la tête du WRC3 et des Rally2 au Français Yohan Rossel (Citroën), auteur du scratch dans ces deux classements, mais conservait la tête du BRC pour 23 secondes face à PJM Cracco (Skoda). Vincent Verschueren (VW) est 3e à 57 secondes, le Top 5 étant complété par Bernd Casier (Ford, + 2:20) et Cédric De Cecco (Skoda, + 3:36).

Le mieux réveillé était Guillaume de Mévius (Skoda), auteur du meilleur temps en BRC dans Stavelot 1. Le Brabançon s'est montré 3.8 secondes plus rapide que Grégoire Munster (Hyundai), PJM Cracco étant 3e à 4.5. Suivent le malheureux Sébastien Bedoret (+ 4.8) et Cédric De Cecco (+ 5.4). Superbe 6e temps dans le classement national pour Gino Bux. Le local de l'étape a collé... 15 secondes à Pierre Ragues (Alpine) et conforte son avance en RGT.