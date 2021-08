Il s’agit d’une blague de très mauvais goût qui ne fait rire personne, le principal intéressé en premier lieu. Gino Bux réalisait une chevauchée fantastique dans la catégorie RGT. Profitant du forfait de Manu Guigou, il devançait les Ragues, Duez et consorts pour dominer outrageusement sa classe, non sans se hisser dans le top 20 absolu et le top 10 du BRC.

Et puis, il y eut ces… trente minutes de pénalité que le Malmédien a bien du mal à accepter. "Il y a plusieurs pesées lors du rallye, avec et sans l’équipage à bord à chaque fois, explique Gino. Les trois premières pesées étaient OK. Nous avions même une marge. La quatrième avec la voiture seule était validée. Et là, celle avec André (Leyh) et moi à bord indique que nous sommes trop légers alors que nous avions pris un lest supplémentaire et un réservoir d’essence plus chargé que d’habitude ! Inexplicable. On nous a donné une heure pour faire appel. Comment voulez-vous préparer une défense, vous rendre au HQ et rassembler 6 000 € cash en si peu de temps ?"

L’ex-pilote de la Fédé ne cache pas que c’est du côté des balances utilisées qu’il faut trouver le problème et que les commissaires ont des choses à se reprocher. "Depuis le début du week-end, les Alpine n’ont que des problèmes à la pesée : ça bugge sans cesse, ajoute-t-il. Et comment expliquez-vous qu’il a fallu trois heures aux stewards pour prendre leur décision ? Bruno Thiry est venu me voir et a compris ma colère car il a été injustement déclassé à cause des balances hasardeuses. Nous étions de loin les plus rapides. Même en faisant des donuts, je signais le scratch en RGT. On m’a volé ma victoire."

Assurément l’autre vainqueur moral de ce week-end.