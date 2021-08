Après Audi, Porsche, Acura/Honda et BMW, Cadillac est le cinquième constructeur à se lancer dans la grande course du LMDh et affronter les Hypercars de Toyota, Glickenhaus, Peugeot et Ferrari. Le constructeur américain, présent en IMSA par l'intermédiaire du DPi depuis plusieurs années, s'investira dans la catégorie avec un programme articulé autour du SportsCars Championship. Entre les lignes, Cadillac laisse entendre également qu'une implication en FIA WEC est également à l'ordre du jour.

Les prototypes basés sur une châssis Dallara doivent effectuer leurs débuts aux 24 Heures de Daytona 2023, avec comme objectif de faire une incursion en France pour disputer les 24 Heures du Mans ! La marque premium de General Motors effectuerait un come-back après plus de 20 ans d'absence, les LMP Northstar ayant été battues à plate couture par les Audi au début du nouveau millénaire.

"Depuis 20 ans, Cadillac et sa branche sportive V-Series transmettent le savoir acquis sur la piste vers les modèles de série", commente Rory Harvey, vice-président de Cadillac. "Nous avons hâte de continuer cette tradition en nous impliquant au plus haut niveau des compétitions internationales pour voitures de sport."

Les écuries qui engageront les LMDH-VR seront Chip Ganassi Racing et Action Express Racing, deux formations américaines qui n'ont plus rien à prouver. Rappelons que General Motors est également présent en GTE via le programme Corvette. En tous cas, avec désormais neuf marques confirmées, les sports-prototypes s'apprêtent à vivre une ère dorée.