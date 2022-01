Il s’agit de la deuxième course de 24 heures la plus prestigieuse après les 24 Heures du Mans. De grandes heures du sport automobile se sont écrites sur le super-speedway niché non loin de la plage. On a tous en mémoire le duel Ford-Ferrari qui a aussi eu lieu sur le sol américain, le Cavallino infligeant à l’ovale bleu une défaite légendaire en 1967.